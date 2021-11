Polizei Lippe

POL-LIP: Bösingfeld - Einbruch in Einfamilienhaus

Lippe (ots)

(RB) Am Samstag brachen zwischen 17.10 Uhr und 18.15 Uhr unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Rosenstraße ein. Sie erbeuteten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 05231/609-0 an das Kriminalkommissariat 2 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell