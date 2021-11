Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Schmuck und Bargeld bei Wohnungseinbruch erbeutet

Lippe (ots)

(RB) Unbekannte Täter drangen am Freitag in der Zeit zwischen 15.10 Uhr und 20.00 Uhr in der Adolf-Sültemeier-Straße in ein Wohn-/Geschäftshaus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten einen kleineren Bargeldbetrag und diverse Schmuckstücke. Wer verdächtige Personen oder andere Wahrnehmungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231/609-0.

