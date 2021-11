Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/Werl-Aspe. Ford von Grundstück gestohlen.

Lippe (ots)

Autodiebe stahlen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24.-25. November 2021) einen weißen Ford Edge von der Grundstückszufahrt eines Hauses in der Ortsstraße. Das Auto im Wert von etwa 25.000 Euro, an dem zuletzt Kennzeichen aus Lippe angebracht waren, verfügt über ein sogenanntes Keyless-Go-System. Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrzeugs richten Sie bitte unter 05231/6090 an unser Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell