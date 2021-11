Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Einbruch in Haus.

Lippe (ots)

Einbrecher drangen zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen (24.-25. November 2021) in ein Haus im "Langer Steinweg" ein. Die Täter hoben ein Holztor aus den Angeln, so dass sie auf das Grundstück gelangen konnten. Durch eine Kellertür betraten sie das Gebäude und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Ihre Hinweise zu dem Einbruch richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

