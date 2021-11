Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Kleiner Verkehrsunfall - große Wirkung.

Lippe (ots)

Donnerstagnachmittag (25. November 2021) musste die Lagesche Straße (B 239) zwischen dem Nordring und der Orbker Straße komplett gesperrt werden. Gegen 14:30 Uhr wurde auf einem Privatgrundstück, beim Rangieren mit einem Auto, eine außen am Haus geführte Gasleitung beschädigt. Da aus dieser anschließend Propangas austrat, rief das die Feuerwehr, die Stadtwerke Detmold sowie die Polizei auf den Plan. Um eine Gefahr für Menschen abzuwenden, wurden das betreffende Haus sowie die beiden angrenzenden Häuser evakuiert. Die Gasleitung konnte schnell abgesperrt werden, so dass kein Gas mehr austrat. Die Feuerwehr kontrollierte anschließend, ob sich in dem Gebäude Gas gesammelt hatte. Das war nicht der Fall, so dass die Lagesche Straße bereits gegen 15:10 Uhr wieder freigeben werden konnte und die Anwohner zurück in ihre Häuser kehren konnten.

