Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Einbrecher suchen im ganzen Haus nach Beute.

Lippe (ots)

Einbrecher verschafften sich am Mittwoch (24. November 2021) gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus im Lohfeld. Zwischen 15:50 Uhr und 17:30 Uhr brachen sie eine Tür auf. In dem Haus suchten sie in allen Zimmern nach Diebesgut. Dabei erbeuteten sie eine Münzsammlung und eine Armbanduhr. Möglicherweise haben sich die Einbrecher schon vor dem Tatzeitraum in dem Bereich aufgehalten. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

