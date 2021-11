Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Dieb mit Besen vertrieben.

Lippe (ots)

Mittwochmittag (24. November 2021) versuchte ein bislang unbekannter Mann Geld aus der Kasse eines Friseursalons in der Paulinenstraße zu stehlen. Gegen 12:05 Uhr betrat der Täter den Salon und begab sich direkt zum Tresen, auf dem die Kasse steht. Die sich zu dem Zeitpunkt allein im Geschäft befindliche 43-jährige Friseurin war in einem Nebenraum. Während der Dieb sich an der Kasse zu schaffen machte, erkannte die Frau den versuchten Diebstahl und stellte den Mann zur Rede. Der Täter schubste die 43-Jährige weg und versuchte abermals die Kasse zu öffnen. Daraufhin nahm die Friseurin einen Besen zur Hand und schlug den Dieb damit in die Flucht. Ohne Beute flüchtete der Täter in die Sedanstraße. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, von schlanker Statur und 1,70 - 1,75 m groß. Bekleidet war er mit einer kamelfarbenen Mütze und einem gelben Oberteil. Eine Jacke trug er unter seinem Arm. Hinweise zu dem Diebstahl oder auf die Identität des Mannes nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell