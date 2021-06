Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Hilferufe eines Schwimmers sorgen für Rettungseinsatz auf dem Rhein

Freiburg (ots)

Weil er einen Krampfanfall bekam, hat ein Schwimmer im Rhein am Mittwochmittag, 16.06.2021, in Laufenburg um Hilfe gerufen. Gegen 16:00 Uhr rückten deshalb Feuerwehr und Rettungsdienst mit Fahrzeugen und Booten an. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte gelang es einem Begleiter, den 20-jährigen Schwimmer ans Ufer zu bringen. Es wurde niemand verletzt.

