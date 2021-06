Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Rauchende Kühltruhe in Lagerraum - Feuerwehreinsatz in Geschäftsgebäude

Freiburg (ots)

Zu einem großen Feuerwehreinsatz wegen einer rauchenden Kühltruhe in einem Gebäudekomplex kam es am Mittwochabend, 16.06.2021, in der Innenstadt von Bad Säckingen. Gegen 21:10 Uhr hatte in der Tiefgarage der Brandalarm ausgelöst. Dort trat Rauch aus einem Lüftungsschacht aus. Nach längere Suche konnte die Ursache in einem separaten Lagerraum gefunden werden. Dort kokelte eine augenscheinlich defekte Kühltruhe vor sich hin und verursachte massiven Rauch. Ein offenes Feuer gab es nicht. Die dort in dem Raum angebrachten Rauchmelder waren abgeklebt, so dass dadurch die Lokalisierung der Ursache zumindest stark verzögert wurde. Sachschaden am Gebäude entstand nur an der Türe zum Lagerraum, die gewaltsam geöffnet werden musste. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen im Einsatz, der Rettungsdienst mit zweien.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell