Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. BMW kollidiert mit Einsatzfahrzeug der Polizei - drei verletzte Personen.

Lippe (ots)

Zwei Beamte der Polizeiwache Detmold (29 und 57 Jahre alt) stießen während einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn auf der Kreuzung Klingenbergstraße/Niemeierstraße mit dem 70-jährigen Fahrer eines BMWs aus Detmold zusammen. Gegen 18:20 Uhr befuhren die Beamten mit einem Ford S-Max die Klingenbergstraße in Richtung des Nordrings. Zur gleichen Zeit kam der Detmolder mit seinem BMW vermutlich aus der Zufahrt vom "Kaufland". Wohin er fahren wollte steht noch nicht fest. Trotz eines Ausweichmanövers des 57-jährigen Polizeibeamten, der den Dienstwagen lenkte, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 70-Jährige wurde in dem BMW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Er wurde schwerverletzt in eine Klinik gefahren. Die beiden Beamten verletzten sich ebenfalls. Sie konnten die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Auslaufende Betriebsflüssigkeiten wurden von der Feuerwehr abgestreut. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Zur Unfallrekonstruktion wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Detmold ein Sachverständiger angefordert. Der Bereich der Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Verkehrsregelung an der Kreuzung erfolgt über eine Ampel. Bislang steht nicht fest, welches der beteiligten Fahrzeuge bei "Grünlicht" gefahren ist. Das Verkehrskommissariat bittet deshalb, dass sich Zeugen des Verkehrsunfalls unter 05231/6090 melden. Lars Ridderbusch

