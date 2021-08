Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Ermittlungen nach Diebstahl von Wohnwagen, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Beamte des Polizeireviers Achern / Oberkirch führen seit dem frühen Montagmorgen Ermittlungen wegen des Diebstahls zweier Wohnwagen. Ein Zeuge konnte beobachten, wie zwei Autos mit angehängten Wohnwagen gegen 4:20 Uhr ein Gelände in der Severinstraße verließen. Zuvor hatten die Langfinger sich offenbar gewaltsam Zutritt zu dem Gelände verschafft und die Anhänger an einem dunklen und einem weißen Fahrzeug befestigt. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung, bei welcher auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, führte leider nicht zum gewünschten Erfolg. Die Beamten schätzen den so entstandenen Schaden auf eine mittlere fünfstellige Summe und haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 entgegengenommen.

/ma

