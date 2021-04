Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Loch im Kirchplatz.

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte beschädigen Kirchplatz

Unbekannte Diebe haben am Samstag, 03.04, in der Zeit zwischen 13 Uhr und 17:30 Uhr, Backsteine aus dem Pflaster des Kirchplatzes der Erlöserkirche in der Altstadt, Kirchplatz, entfernt. Hierdurch entstand ein Loch in der Größe von ca. 1m x 1 m. Sachdienliche Hinwiese zu den Dieben/Vandalen nimmt die Polizei in Lüdenscheid (02351- 9099-0) entgegen.

