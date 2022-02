Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fassade beschmiert

Bad Lobenstein (ots)

Unbekannte schmierten am Mittwoch zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr mit schwarzen Edding ein Hakenkreuz an die Fassade des Schulgebäudes im Bereich des Schulhofs in der Karl-Marx-Straße in Bad Lobenstein. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

