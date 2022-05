Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Zeugenaufruf - Blitzer-Anhänger beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Heute Morgen, 16.05.2022, um 8 Uhr, wurde festgestellt, dass ein Trailer zur Geschwindigkeitsüberwachung am vergangenen Wochenende beschädigt worden war. Der Anhänger war am Autobahnkreuz Oggersheim auf der A650 in Richtung Bad Dürkheim abgestellt. Im Zeitraum Freitag, 13.05.2022, 16 Uhr bis heute, 16.05.2022, 8 Uhr zerkratzten unbekannte Täter die Glasscheibe des Trailers und zerstörten die Antenne. Durch die Beschädigung war der Anhänger nicht mehr funktionsfähig. Die Polizeiautobahnstation Ruchheim hat ein Ermittlungsverfahren wegen Störung öffentlicher Betriebe eingeleitet. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtigte Personen und Fahrzeuge am Autobahnkreuz festgestellt haben, werden gebeten sich mit uns in Verbindung zu setzen. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Ruchheim, telefonisch unter 06237 / 933-0 oder per Email pastruchheim@polizei.rlp.de.

