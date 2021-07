Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: LKW-Reifen platt gestochen + Sachbeschädigung am BGH Ebsdorf + Unfallfluchten in Marburg und Stadtallendorf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf - Lastwagenreifen platt gestochen

Zwischen 17 Uhr am Donnerstag und 07 Uhr am Montag, 26. Juli, stachen unbekannte Täter an mindestens zwei Lastwagen jeweils einen Reifen platt und richteten damit einen Sachschaden in vierstelliger Höhe an. Die Lastwagen parkten in der Verlängerung des Schmiedewegs Richtung Artilleriestraße. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter, Tel. 06428 9305 0.

Ebsdorf - Sachbeschädigung am Bürgerhaus

Nach Zeugenaussagen hielten sich zur Tatzeit oder kurz davor fünf Jungs und drei Mädchen, alles Jugendliche am Dorfgemeinschaftshaus auf. Ob sie für die Sachbeschädigungen verantwortlich sind, bedarf weiterer Ermittlungen. In der Nacht zum Samstag, 24. Juli, zwischen 21.30 und 02.30 Uhr entstand an dem Haus ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der oder die Täter knickten drei Taubenschutzgitter und ein Schutzblech von einer Dachstütze ab bzw. rissen sie ab. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Stadtallendorf - Eisenpoller angefahren

Welcher Lastwagen hat den Eisenpoller vor dem Anwesen Weserstraße 1 beschädigt? Der Unfall war am Freitag, 23. Juli, zwischen 14 und 19 Uhr. Vermutlich fuhr der Lastwagen oder ein anderes großes Fahrzeug durch die Weserstraße zur Niederkleiner Straße und dabei vor dem Anwesen Weserstraße 1 soweit rechts, dass er den zur Sicherheit der Fußgänger dort aufgestellten und fest verankerten Eisenpoller streifte. Der Pfosten löste sich durch die Kollision aus der Verankerung. Der Schaden liegt bei vermutlich wenigen hundert Euro. Der Verursacher bemerkte den Anstoß möglicherweise nicht und kümmerte sich daher auch nicht um die Schadensregulierung. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer*in geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Stadtallendorf - Angesprochener BMW-Fahrer fuhr nach Unfall weiter

Obwohl ein Insasse des anderen beteiligten Autos den Fahrer des schwarzen BMW nach dem Unfall ansprach, fuhr dieser weiter. Dank des bekannten Kennzeichens dürfte die Ermittlung des verantwortlichen Fahrers nur eine Frage der Zeit und der Schadensersatz gesichert sein. Der Unfall passierte am Donnerstag, 22. Juli, gegen 15.25 Uhr, in der Jahnstraße. Der BMW kam rückwärts aus einer Grundstückszufahrt und kollidierte mit einem weißen Astra. Die beiden Insassen im Opel blieben unverletzt. An dem Auto entstand an der Front ein Schaden in wahrscheinlich vierstelliger Höhe.

Haddamshausen - Stehenden Linienbus touchiert

Ein Pkw touchierte am Freitag, 23. Juli, um 17.52 Uhr den an der Haltestelle "Die Steingasse" in Haddamshausen haltenden Linienbus und beschädigte diesen hinten links. Ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens von mindestens 1000 Euro zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt Richtung Niederweimar fort. Durch den Unfall gab es keine Verletzten. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Marburg - Unfallflucht im Krummbogen

Der Unfall vor dem Anwesen Krummbogen 15 war am Samstag, 24. Juli, zwischen 10.50 und 14.30 Uhr! Zu dieser Zeit muss es auf der gut besuchten Straße mitten in der Stadt doch Zeugen geben. Wer also hat gesehen wie ein Fahrzeug den vor dem Anwesen geparkten schwarzen Seat Leon mit HG-Kennzeichen angefahren hat. Am Seat entstand vorne links ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Derzeit steht nicht fest, ob es beim Vorbeifahrern oder doch im Zusammenhang mit einem Ein- oder Ausparkmanöver zur Kollision kam. Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

MArtin Ahlich

