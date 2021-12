Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Renkenberge - Gitterroste gestohlen

Renkenberge (ots)

Zwischen dem 6. und dem 15. Oktober entwendeten bislang unbekannte Täter vom Hof einer Putenmastanlage an der Dorfstraße in Renkenberge mehrere Gitterroste. Der Abtransport dürfte aufgrund des Volumens und Gewichtes mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger erfolgt sein. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen.

