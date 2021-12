Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Haselünne (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Fürstenauer Straße in Haselünne zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen wurde dabei verletzt. Eine 57-Jährige war gegen 8 Uhr mit ihrem Jeep samt Anhänger in Richtung Fürstenau unterwegs. Dabei wurde der Anhänger vermutlich von einer Windböe erfasst und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein in Richtung Haselünne fahrender 34-Jähriger konnte seinen Lkw nicht mehr rechtzeitig stoppen und prallte mit dem Anhänger zusammen. Daraufhin kam der Jeep samt Anhänger von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Auf der Bundesstraße kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

