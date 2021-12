Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Einbruch in Garage

Dörpen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Straße Am Erdbeerfeld zu einem Einbruch in eine Garage eines Neubaus. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über eine Seitentür Zugang zu der Garage. Dort entwendeten sie diverse Baumaschinen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell