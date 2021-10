Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Kran fährt gegen Brücke

Schwerin (ots)

Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich ein 61-jähriger Fahrer leicht, als dieser mit einem ausgefahrenen Kran eine Brücke unterfahren wollte. Der Krahn kollidierte in der Rogahner Straße mit der Brücke der B106 gegen 07:00 Uhr. Die entstandenen Schäden am LKW und an der Brücke werden auf 120.000EUR geschätzt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet und musste für die Räumung der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell