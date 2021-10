Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Koffer mit der Aufschrift "Bombe" auf dem Marienplatz

Schwerin (ots)

Am heutigen Montag wurde der Polizei gegen 14:00 Uhr ein abgestellter silberner Koffer mit der Aufschrift "Bombe" auf dem Marienplatz gemeldet. Nach dem Eintreffen der Polizei nahm einer der im Nachgang bekannt gemachten Tatverdächtigen den Koffer an sich, öffnete diesen und gab an, dass es sich bei der Aktion um einen Spaß gehandelt habe. Durch Befragungen vor Ort und Einsichtnahme in die Aufzeichnungen der Bildüberwachung am Marienplatz konnten insgesamt drei deutsche Tatverdächtige im Alter von 28 bis 40 Jahren ermittelt werden. Gegen die drei Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell