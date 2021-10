Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Schwerin (ots)

Am 11.10.2021 kam es in der Schweriner Innenstadt gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 89-jährige Schweriner Fahrzeugführer befuhr die Moritz-Wiggers-Straße in Richtung Wismarsche Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen PKW, kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug, überquerte die Wismarsche Straße und beschädigte in der gegenüberliegend als Treppenanlage weitergeführten Moritz-Wiggers-Straße eine Hauswand. Dem Fahrzeugführer und seiner 86-jährigen Beifahrerin konnten mit sofort beherzt eingreifenden Ersthelfern aus dem Fahrzeug heraus geholfen werden. Beide sind nach ersten Angaben der Rettungswagen-Besatzung leichtverletzt und wurden vorsorglich ins HELIOS-Klinikum gebracht. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000EUR.

