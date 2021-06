Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. TUT) - Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Spaichingen/ Lkr. TUT (ots)

Am heutigen Freitag ist es zwischen 11:30 und 12:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Kaufland-Parkplatz in Spaichingen gekommen. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein-/Ausparken einen geparkten grauen Skoda am Fahrzeugheck. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 bis 1.000 Euro.

Jetzt ermittelt die Polizei und sucht Zeugen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter 07424/9318-0 entgegen.

