Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Zu schnell - Autofahrer fuhr über Kreisverkehr hinweg

Georgsmarienhütte (ots)

Mittwochnacht verursachte ein Autofahrer auf der Osnabrücker Straße, kurz nach der Lengericher Landstraße, in Hasbergen einen Unfall. Der Fahrer aus Westerkappeln war gegen 01.00 Uhr mit seinem SEAT auf der Osnabrücker Straße in Richtung Hasbergen unterwegs. Vermutlich verlor er auf Grund von zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto und kam nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr er mittig über den dortigen Kreisverkehr. Er kam schließlich im Seitenraum zur Abfahrt der Osnabrücker Straße, vor einem Baum zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich hierbei leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Freiwillige Feuerwehr Hasbergen wurde die Fahrbahn von leichten Erdverschmutzungen gereinigt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschlepper abgeholt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1800EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell