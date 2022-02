Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: LKW rammte Bremer Brücke und blieb stecken - Fahrer leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmittag kam es um 15.00 Uhr auf der Bohmter Straße in Osnabrück zu einer Kollision eines LKW mit der Bremer Brücke. Ein 35-jähriger Fahrer aus Bersenbrück wollte mit seinem LKW unter der Bremer Brücke in Richtung Innenstadt hindurchfahren. Er unterschätzte offenbar die Höhe der Brücke und rammte diese. Durch den Aufprall wurde der angebrachte Kran des LKW abgerissen, sodass dieser unterhalb der Brücke stecken blieb. Der Fahrer verletzte sich hierbei leicht und wurde zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Durch einen Statiker wurde die Brücke begutachtet. Er schätzt den Schaden auf einen hohen fünfstelligen Wert. Die Fahrbahn in Richtung Innenstadt war bis ca. 17.45 Uhr gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell