Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen a.T.W: Einbruch in Vereinsheim - Unbekannte erbeuten Bargeld

Dissen (ots)

In der Zeit von Montag (22.15 Uhr) bis Dienstag (12.15 Uhr) kam es in der Großen Straße, unweit der Stievenstraße, zu einem Einbruch in ein Vereinsheim. Unbekannte gelangten durch gewaltsames Eindringen über ein Fenster in das Gebäude. Im Inneren suchten die Täter nach Wertgegenständen. Die Täter nahmen eine dreistellige Summe Bargeld an sich und flüchteten im Anschluss.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dissen unter der Tel. 05421/921390 oder bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter der Tel. 05401/879500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell