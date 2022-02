Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruchsversuch in Schmuckgeschäft an der Hasestraße

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen bemerkte eine aufmerksame Zeugin, dass die Eingangstür eines Schmuckgeschäfts an der Hasestraße unweit der Lohstraße beschädigt wurde. Die hinzugerufene Polizei konnte feststellen, dass es sich hierbei um einen Einbruchsversuch handelte, welcher zwischen Montagabend (18.00 Uhr) und Dienstagmorgen (09.00 Uhr)geschehen war. Ein Eindringen in das Geschäft gelang den Tätern jedoch nicht. Hinweise auf die Tat oder Täter nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2215.

