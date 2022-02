Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Zimmerbrand in einem Hotel

Georgsmarienhütte (ots)

Am frühen Montagabend gegen 17.50 Uhr, wurden die Feuerwehr und Polizei zu einem gemeinsamen Einsatz gerufen. In einem Hotelzimmer an der Straße "Im Mündrup" Ecke "Gruttkamp" in kam es in einer Küchenzeile zu einem Schadensfeuer. Der 40-jährige Zimmerbewohner vergaß einen Topf mit heißem Öl auf dem eingeschalteten Herd als er sich schlafen legte. Durch das Piepen eines Rauchmelders wurde der Slowake geweckt und entdeckte die Flammen. Bei eigenen Löschversuchen mit einer Decke verletzte er sich leicht und wurde durch die Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Auf Anordnung des Amtsgerichts Osnabrück wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden wird auf ca. 10 000 Euro geschätzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Oesede und Kloster Oesede waren vor Ort und konnten den Brand löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Das Hotelzimmer wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

