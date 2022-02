Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Optiker in der Hasestraße von Einbrechern aufgesucht - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es zwischen 00.00 Uhr und 02.20 Uhr zu einem Einbruch in ein Optikgeschäft in der Hasestraße, unweit der Turmstraße. Aufmerksame Zeugen bemerkten eine beschädigte Eingangstür und riefen umgehend die Polizei. Augenscheinlich wurde diese durch die Einbrecher zerstört um sich Zugang in die Räumlichkeiten zu verschaffen. Im Inneren durchsuchten die Diebe das Geschäft nach Wertgegenständen. Die Täter nahmen mehrere Sonnenbrillen an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die zu o.g. Tageszeit Hinweise zu verdächtigen Personen oder Geräuschen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Osnabrück unter der Tel. 0541/327-3203 oder -2215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell