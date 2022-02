Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Kettenkamp/Nortrup: Diebstahl von GPS-Empfängern sowie Monitoren aus landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen

Osnabrück (ots)

Am Wochenende, zwischen Freitag 18.30 Uhr und Montagmorgen 09.50 Uhr, machten sich unbekannte Täter an drei Arbeitsmaschinen in Kettenkamp zu schaffen. Von diesen entwendeten die Täter neben GPS-Empfängern, welche mit einem Vorhängeschloss gesichert waren, auch Steuerungsmonitore aus den verschlossenen Innenräumen der Fahrzeuge. Die Maschinen standen während der Tat in unverschlossenen Hallen auf dem Gelände eines Lohnunternehmens im Weichenfeldweg.

Nur knapp drei Kilometer entfernt wurden im benachbarten Nortrup in der Straße "Im Kollrieden" ebenfalls GPS-Module sowie ein dazugehöriges Bedienpanel aus zwei Ackerschleppern entwendet. Der Tatzeitraum erstreckt sich hier von Freitagnachmittag, 16.00 Uhr bis Montagmorgen 09.00 Uhr. Auch in diesem Fall standen die angegriffenen Fahrzeuge in unverschlossenen Hallen.

Die Polizei bittet Hinweise auf verdächtige Personen oder Beobachtungen unter 05439/9690 zu melden.

