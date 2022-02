Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Holdorf: LKW-Fahrer war mit über 3 Promille unterwegs

Holdorf (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei am Samstagmorgen einen Sattelzug, welcher auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen unterwegs war und mit Schlangenlinien über die Fahrbahn fuhr. Zwischen den Anschlussstellen Neuenkirchen-Vörden und Dammer Berge fiel einem Ehepaar der litauische Lkw auf, der im Anschluss auf den Parkplatz "Fladderlohhausen" fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei konnte sich der weißrussische Fahrer kaum auf den Beinen halten und torkelte neben seinem Fahrzeug her. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Der Führerschein wurde durch die Beamten sichergestellt. Ebenso verblieb der Sattelzug vor Ort, bis die Spedition einen neuen Fahrer zur Weiterfahrt schickte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell