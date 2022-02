Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 53-jährige Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt.

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen, gegen 09.30 Uhr, befuhr eine 53-jährige mit ihrem Fahrrad die Bramscher Straße und beabsichtigte an der Einmündung Mühleneschweg nach links in diesen einzubiegen. Dabei übersah sie einen bevorrechtigten 69-jährigen, der mit seinem Bus neben der Radfahrerin unterwegs war. Durch die Berührung stürzte die Radfahrerin zu Boden und verletzte sich schwer, jedoch nicht lebensgefährlich. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der Busfahrer und die Insassen blieben unverletzt.

