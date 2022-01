Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Reichenbach/Behringen (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen, gegen 06.10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B84 zwischen Reichenbach und Behringen. Hierbei fuhr ein 61-jähriger Fahrer eines Opel in Richtung Reichenbach und kommt, wahrscheinlich aufgrund der Glätte, nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke, kam in der Folge auf die rechte Fahrbahnseite und kollidierte auch dort mit der Leitplanke. Nach einer Drehung um 180 Grad kam das Fahrzeug auf der Fahrbahn zum Stillstand. Hierbei wurde der 61 Jahre alte Mann schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, es entstand Sachschaden von ungefähr 6.000 Euro. (jd)

