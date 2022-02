Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Diesel-Kraftstoff aus LKWs gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Freitagabend (17.00 Uhr) bis Montagmorgen (05.45 Uhr) entwendeten unbekannte Täter aus Lkws mehrere hundert Liter Diesel. Die Fahrzeuge waren an der Bippener Straße auf dem umfriedeten Gelände eines Recyclinghofs geparkt, als sich die Täter an diesen zu schaffen machten. Aufgrund der Menge ist davon auszugehen, dass die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Hinweise auf mögliche verdächtige Fahrzeuge oder Täter nimmt die Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell