POL-OS: Bus musste bremsen -Fahrgast stürzte und verletzt sich schwer - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 15.00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Kollegienwall. Ein 29-jähriger Fahrer eines Linienbusses war auf dem Kollegienwall in Richtung Neumarkt unterwegs. Vor dem Kreuzungsbereich zur Schlagvorder Straße musste der Busfahrer eine Vollbremsung einleiten. Grund hierfür war, dass ein ziviler Funkstreifenwagen die Kreuzung passieren musste. Er befand sich auf dem Weg zu einer Einsatzlage. Durch die Vollbremsung stürzte ein Fahrgast im Bus und verletzte sich schwer. Der Mann wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei Osnabrück bitte nun Zeugen des Unfalls, die am Montag noch nicht mit den Ermittlern sprachen, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

