POL-OS: Grauer Ford bei Unfall im Dezember beschädigt - Polizei sucht Halter

Osnabrück (ots)

Bereits am 06.12.2021 kam es gegen 8 Uhr auf der Iburger Straße in Höhe der Hausnummer 125 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Hierbei stürzte der Radfahrer gegen einen am Fahrbahnrand geparkten grauen Ford. Die Unfallbeteiligten konnten vor Ort lediglich sagen, dass es sich bei dem Ford um ein Fahrzeug mit Osnabrücker Kennzeichen gehandelt hat. Das Fahrzeug wurde durch den Sturz am Rücklicht beschädigt. Der Zentrale Verkehrsdienst der Polizei Osnabrück ist nun auf der Suche nach dem Fahrzeug und Besitzer. Die bereits durgeführten Ermittlungen führten bislang nicht zum Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei unter 0541/327-2515 entgegen.

