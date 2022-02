Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Einbrecher suchen zwei Gewerbe auf - Laptop entwendet

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Bad Laer zu zwei Einbrüchen.

Zunächst suchten Unbekannte in der Zeit von Dienstag, 18.30 Uhr bis Mittwoch, 06.50 Uhr einen Schrotthandel im Venner Ring, unweit der Straße "Auf der Wittenburg" auf. Die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Fenster und verschafften sich Zugang zum Objekt. Im Inneren suchten die Unbekannten nach Wertgegenständen, flüchteten aber nach bisherigem Ermittlungsstand ohne Beute.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 23.00 Uhr bis Mittwoch, 10.30 Uhr. Hier öffneten die Einbrecher gewaltsam die Tür eines Bürocontainers eines Gebrauchtwagenhandels in der Bielefelder Straße, unweit des Kirchenweg. Auch hier wurde das Innere nach Wertgegenständen durchsucht. In diesem Fall erbeuteten die Unbekannten einen Laptop und konnten im Anschluss ebenfalls unerkannt flüchten.

In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, die zur o.g. Tatzeit Hinweise zu verdächtigen Personen oder Geräuschen geben können, sich unter 05424/644500 oder bei der Polizei Georgsmarienhütte unter 05401/879500 zu melden.

