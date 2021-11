Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Seniorin in Stadtbahn gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Eine 76 Jahre alte Frau ist am Mittwochmittag (24.11.2021) im Bereich der Haltestelle Mühlhausen in einer Stadtbahn gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Ersten Ermittlungen nach soll die 76-Jährige die Bahn der Linie U14 gegen 11.20 Uhr an der Haltstelle Freibergstraße betreten haben. Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen stürzte die Frau auf der Fahrt bis zur Haltstelle Mühlhausen. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Verletzungen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell