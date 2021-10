Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Rotenburger Polizeiwache wird modernisiert - Beamte bitten um Geduld ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (ots)

Rotenburger Polizeiwache wird modernisiert - Beamte bitten um Geduld

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Rotenburg. In den kommenden drei Wochen wird die Wache der Rotenburger Polizei in der Königsberger Straße modernisiert. Aufgrund umfänglicher Bauarbeiten soll der Wachbetrieb für diese Zeit in einen Container verlagert werden. Besucher der Polizei können natürlich den Service der Ordnungshüter wie gehabt in Anspruch nehmen. "Es könnte aber zu leichten Verzögerung beim Abarbeiten der Anliegen kommen," kündigt Polizeisprecher Heiner van der Werp an. Die Anmeldung erfolgt wie bisher per Klingel im Foyer der Polizeiinspektion. Von dort werden Besucher persönlich in Empfang genommen und in eines der Büros geführt. Die veränderten Abläufe könnten jedoch zeitlichen Verzug zur Folge haben. Deshalb bitten die Beamten darum, etwas Wartezeit und auch Verständnis mitzubringen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell