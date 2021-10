Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Geldautomat in SB-Filiale aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise ++ Betrügerische Gewinnbenachrichtigung - 69-Jährige macht alles richtig ++ Beifahrer bei Wildunfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Geldautomat in SB-Filiale aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Kirchwalsede. Unbekannte Täter sind im Verlauf des Donnerstags in die SB-Filiale der Sparkasse an der Westerwalseder Straße eingedrungen. Dazu hatten sie eine Nebeneingangstür aufgehebelt. Im Gebäude verschafften sie sich Zutritt zu einem Nebenraum. Dort öffneten sie mit brachialer Gewalt einen Geldautomaten und holten das Bargeld heraus. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Zeugen, denen am Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeug aufgefallen sind, melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0 bei der Rotenburger Polizei.

Betrügerische Gewinnbenachrichtigung - 69-Jährige macht alles richtig

Sittensen. Am Donnerstagnachmittag hat eine 69-jährige Frau eine verlockende Gewinnbenachrichtigung erhalten. Gegen 14 Uhr klingelte bei ihr unerwartet das Telefon. Ein Mann teilte der Sittensenerin mit, dass sie eine hohe Geldsumme gewonnen habe. Um ihr die Summe überbringen zu können, müsse sie zuvor neunhundert Euro für den Sicherheitstransport vorschießen. Die Frau wurde misstrauisch und beendete das Gespräch. Sie verständigte die örtliche Polizei und erstattete eine Strafanzeige. Sensible Daten zur ihren Lebensumständen und zu ihrer finanziellen Situation hat die Frau am Telefon auch nicht mitgeteilt.

Beifahrer bei Wildunfall verletzt

Unterstedt. Bei einem Wildunfall auf der B 215 zwischen Eversen und Unterstedt ist am frühen Donnerstagmorgen ein 32-jähriger Mann verletzt worden. Ein 33-jähriger Autofahrer war gegen 6.30 Uhr mit seinem Mercedes-Van auf der Bundessstraße in Richtung Rotenburg unterwegs, als plötzlich ein Hirsch seinen Weg kreuzte. Der Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß mit dem Wildtier wurde der 32-jährige Beifahrer verletzt. Er kam im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund fünfzehntausend Euro.

Polizei warnt: Unbekannte verschicken Betrugs-SMS

Scheeßel. Mit einer betrügerischen SMS und einer manipulierten App haben unbekannte Täter im Verlauf der Woche mehrere tausend Euro von einem 64-jährigen Scheeßeler ergaunert. Der Mann bekam zu Wochenbeginn eine unerwartete SMS und später einen Telefonanruf. Er solle eine TAN über die App VR SecureGo aufrufen. Das machte der Scheeßeler. Zwei Tage später stellte er fest, dass knapp fünftausend Euro von seinem Konto abgebucht worden sind.

56-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Horstedt. Schwere Verletzungen hat sich ein 56-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 201 zugezogen. Der Mann war gegen 15.40 Uhr in Richtung Horstedt unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kam es zur Kollision mit einem Straßenbaum. Der Verletzte kam im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum.

Unfallflucht im Berliner Ring - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Rotenburg. Nach einer Unfallflucht im Einmündungsbereich Berliner Ring/Jägerhöhe sucht die Rotenburger Polizei nach einem noch unbekannten Autofahrer. Am Montagvormittag, gegen 9.45 Uhr, hatte eine 51-jährige Radfahrerin von der Jägerhöhe nach rechts in den Berliner Ring abbiegen wollen. Dabei sei sie von einem Pkw, der vom Berliner Ring nach rechts in die Jägerhöhe abgebogen sei, geschnitten worden. Die Radfahrerin habe ausweichen müssen und sei dabei gegen den Bordstein gefahren. Sie kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unbekannte sei davongefahren, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Möglicherweise hat er den Sturz nicht bemerkt. Deshalb wird er gebeten sich unter Telefon 04261/947-0 zu melden. Aber auch von möglichen Zeugen erhoffen sich die Beamten wichtige Hinweise.

Hansalinie A1 - Autofahrer hatte keinen Führerschein

Sottrum/A1. Ohne gültige Fahrerlaubnis ist ein 36-jähriger Hamburger am Donnerstagabend auf der Hansalinie A1 in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Gegen 19.20 Uhr waren die Beamten auf den Fahrer des VW aufmerksam geworden. Bei der Kontrolle konnte der Mann keinen Führerschein vorweisen. Außerdem dürfte sein Wagen weder zugelassen noch versichert sein. Die Polizisten stellten die Fahrzeugschlüssel und die Kennzeichen sicher. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Führerschein war gefälscht

Sittensen/A1. Einen gefälschten, griechischen Führerschein hat ein 30-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend einer Streifenbesatzung der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei bei einer Verkehrskontrolle an der Anschlussstelle Sittensen vorgelegt. Die Beamten waren gegen 20 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Hamburg auf den Opel des Mannes aufmerksam geworden. Bei der Kontrolle erkannte die Polizisten sofort die untrüglichen Fälschungsmerkmale auf dem Dokument. Der 30-Jährige muss sich jetzt wegen Urkundenfälschung und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Polizei stellte die Fälschung und auch die Fahrzeugschlüssel sicher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell