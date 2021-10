POL-ROW: ++ Unfall beim Überholen ++ Unfallflucht wurde beobachtet ++ Baum gerät in Brand - Polizei bittet um Hinweise ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Unfall beim Überholen ++ Unfallflucht wurde beobachtet ++ Baum gerät in Brand - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg (ots)

Unfall beim Überholen

Zeven. Drei verletzte Menschen und ein Schaden von über zehntausend Euro - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der B 71 zwischen Zeven und Brauel ereignet hat. Ein 20-Jähriger war gegen 15 Uhr mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine auf der Bundesstraße in Richtung Brauel unterwegs. Als er nach links auf das Gelände einer Biogasanlage abbiegen wollte, kollidierte er mit dem VW Bora eines 21-Jährigen, der den Traktor gerade überholte. Der junge Fahrer und zwei 17 und 18 Jahre alte Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu.

Unfallflucht wurde beobachtet

Scheeßel. Eine aufmerksame Zeugin hat am Dienstagnachmittag in der Fuhrenstraße eine Unfallflucht beobachtet und den Geschädigten darüber informiert. Gegen 14 Uhr hörte die Frau zunächst ein Unfallgeräusch. Sie schaute auf die Straße und sah einen Mann, der gerade ein umgestürztes Motorrad aufrichtete. Anschließend sei er zu seinem Auto gegangen und davongefahren. Wie sich später herausstellte, hatte der bis dahin Unbekannte seinen Wagen zuvor auf der falschen Seite geparkt. Beim Zurücksetzen fuhr er gegen das abgestellte Motorrad hinter ihm. Über das abgelesene Kennzeichen konnte die Polizei einen 55-jährigen Mann als Unfallverursacher ermitteln.

Baum gerät in Brand - Polizei bittet um Hinweise

Heeslingen. Am Dienstagnachmittag sind Feuerwehr und Polizei über einen brennenden Baum in einem Wald an der Kreisstraße 130 zwischen Heeslingen und Osterheeslingen informiert worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer löschen. Spuren an der Brandstelle deuten darauf hin, dass das Feuer gelegt worden ist. Hinweise bitte unter Telefon 04281/9306-0.

