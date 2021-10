Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Diebstähle von Ortsschildern gehen weiter ++ Einschleichdiebstahl ++ Zigarettenautomat aufgebrochen ++ Junger Biker bei Sturz verletzt ++

Rotenburg (ots)

Diebstähle von Ortsschildern gehen weiter

Sittensen. Unbekannte Täter sind derzeit dabei, ihre Sammlung von gestohlenen Ortsschildern aus dem Raum Sittensen aufzustocken. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes montierten sie zwei weitere Tafeln ab. In Freetz entwendeten die Unbekannten in der Dorfstraße das Ortsschild Freetz. Im gleichen Zeitraum schraubten sie in der Bahnhofstraße in Kalbe das Ortsschild Kalbe aus dem Rahmen. In den Wochen zuvor hatten vermutlich die gleichen Täter die Ortschilder Lengenbostel, Sittensen und Tiste gestohlen. Hinweise erbitten die Beamten der Polizeistation Sittensen unter Telefon 04282/59414-0.

Bülstedt. Durch eine unverschlossene Haustür sind unbekannte Täter am Montagvormittag in das Wohnhaus eines älteren Ehepaares eingedrungen. In der Wohnung gingen sie auf die Suche nach Beute und wurden fündig. Mit einer Geldbörse, in der sich Bargeld befand, machten sie sich aus dem Staub.

Ostereistedt. Am Montagvormittag ist es in der Straße Im Sande zu einem Einschleichdiebstahl gekommen. Zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr gelangten unbekannte Täter in das unverschlossene Wohnhaus eines älteren Ehepaares. Ungehindert betraten sie ihr Schlafzimmer und suchten nach Beute. In einer Kommode fanden sie eine Geldbörse mit Bargeld und nahmen sie mit.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Wilstedt. Zwischen Samstag und Montag haben unbekannte Täter in der Hauptstraße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Sie schnitten die Sicherung vermutlich mit einer Flex auf und hebelten dann an dem Automaten, bis er sich öffnen ließ. Mit Zigaretten und Bargeld verschwanden die Täter unerkannt.

Junger Biker bei Sturz verletzt

Scheeßel. Bei einem Verkehrsunfall in der Harburger Straße ist am Montagabend ein 21-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Der junge Mann kam gegen 19.40 Uhr vermutlich durch einen Schaltfehler beim Anfahren zu Fall. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund zweitausend Euro.

