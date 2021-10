Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Junger Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt ++ Rollerfahrer unter Alkohol und Drogen ++ Junger Fahrer unter Drogenverdacht ++ Einbrecher nehmen Werkzeug mit ++

Rotenburg (ots)

Junger Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Sottrum. Während eines Überholvorgangs ist es am Mittwochnachmittag in der Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 15-jähriger Rollerfahrer hatte gegen 16 Uhr mit seinem Kleinkraftrad von der Lindenstraße nach links in die Straße Zum Dannert abbiegen wollen. Ein 18-jähriger Fahranfänger erkannte diese Situation vermutlich zu spät und kollidierte mit dem Roller. Dabei zog sich der Jugendliche leichte Verletzungen zu.

Rollerfahrer unter Alkohol und Drogen

Bülstedt. Unter dem Einfluss eines Mix aus Alkohol und Drogen ist ein 29-jähriger Mann am Mittwochabend in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Die Beamten waren gegen 21 Uhr in der Dorfstraße auf ihn als Rollerfahrer aufmerksam geworden. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich sofort, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Auch Rauschgift habe er konsumiert, so der 29-Jährige. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Ein Urintest bestätigte, dass der Mann vor Fahrtantritt Marihuana und auch Amphetamine zu sich genommen hatte. Zu allem Überfluss stellte sich auch noch heraus, dass er keine Fahrerlaubnis für den Roller besitzt. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

Radfahrer übersehen

Rotenburg. Ein 53-jähriger Radfahrer ist am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Mühlenstraße verletzt worden. Ein 71-jähriger Autofahrer hatte gegen 9 Uhr mit seinem VW Golf nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich den hinten auf dem Radweg kommenden Radler. Es kam zu einer Berührung und der 53-Jährige stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu.

Junger Fahrer unter Drogenverdacht

Elsdorf/A1. Eine Streifenbesatzung der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei hat am späten Mittwochabend einen 21-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr der Hansalinie A1 gezogen. Der junge Mann war gegen 23 Uhr mit seinem 3er-BMW in Richtung Hamburg unterwegs, als ihn die Beamten zur Verkehrskontrolle auf einen Parkplatz lotsten. Dabei erkannten sie Anzeichen, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Demnach hatte der Fahrer vor Fahrtantritt Marihuana zu sich genommen. Er musste eine Blutprobe abgeben. Weil sein Wohnsitz nicht in Deutschland liegt, wurde gegen ihn die Zahlung einer Kaution von 1250 Euro angeordnet.

Einbrecher nehmen Werkzeug mit

Frankenbostel. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter in der Elsdorfer Straße in ein landwirtschaftliches Nebengebäude eingebrochen. Gewaltsam öffneten sie das Schloss zu einer Werkstatt. Vermutlich zielgerichtet nahmen einen Akkuschrauber, einen Bohrhammer, eine Kreissäge, ein Radio und andere Werkzeuge mit.

