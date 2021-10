Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Ärger unter Radfahrern - Polizei sucht verletzte Frau ++

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Nach einer Auseinandersetzung unter Radfahrern, die sich bereits am Freitag, den 1. Oktober gegen 9.45 Uhr in der Harburger Straße ereignet hat, suchen die Ermittler der Rotenburger Polizei nach den Beteiligten und möglichen Zeugen des Vorfalls. Ein anderer Zeuge hatte die Situation an dem Vormittag beobachtet und gesehen, wie ein ihm unbekannter Mann eine ebenfalls unbekannte Frau so geschubst hat, dass sie über ihr Fahrrad fiel und sich dabei verletzte. Vorangegangen war vermutlich eine problematische Situation auf dem Radweg in Höhe der Famila-Tankstelle. Die geschädigte Frau sei etwa 30 Jahre alt und ungefähr 165 cm groß gewesen. Sie habe lange braune Haare gehabt. Die Unbekannte wird gebeten, sich unter Telefon 04261/947-0 zu melden

