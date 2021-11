Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Zwei BMW-Fahrer sind am Dienstagnachmittag (23.11.2021) in mutmaßlich rasanter Fahrweise auf der Bundesstraße 14 von Vaihingen kommend unterwegs gewesen. Ein Autofahrer verständigte gegen 16.30 Uhr die Polizei, nachdem ihm ein schwarzer BMW aufgefallen war, der mit erhöhter Geschwindigkeit an der Anschlussstelle Vaihingen stadteinwärts auf die Bundesstraße gefahren war. Kurz darauf soll ein weiterer schwarzer BMW mit dem dort bereits fahrenden gleichgezogen sein und ebenfalls mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit neben diesem gefahren sein. Während der eine BMW nach rechts in Richtung Heslach weiterfuhr, fuhr der andere in Richtung Wildpark weiter. Im Rahmen der Fahndung stellten die Beamten einen BMW auf der Bundesstraße 14 vor dem Heslacher Tunnel fest und unterzogen den 21-jährigen Fahrer einer Kontrolle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie den jungen Mann wieder. Zu dem anderen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen BMW mit dem Teilkennzeichen BB handeln soll. Zeugen, die Hinweise zu den beteiligten Fahrzeugen geben können oder möglicherweise sogar gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

