POL-HI: Einbrüche in Gartenlauben in Sarstedt und Harsum

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Sti) In der Nacht von dem 08.06.21 auf den 09.06.21 kam es in der Gartenkolonie im Wehmeweg in Heisede zu mehreren Einbrüchen in Gartenlauben. Bislang konnten in dieser Gartenkolonie fünf tatbetroffene Gartenlauben festgestellt werden. In der Nacht von dem 09.06.21 auf den 10.06.21 wurden drei Gartenlauben in der Gartenkolonie zwischen dem 1. Seitenweg und der Bundesstraße 494 in Harsum aufgebrochen. In den überwiegenden Fällen wurden Werkzeuge und Gartengeräte entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

