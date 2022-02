Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen a.T.W.: Schwerer Verkehrsunfall zwischen LKW - Fahrer wird eingeklemmt

Dissen (ots)

Am Montag kam es um 07.15 Uhr auf der Industriestraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen drei Lastkraftwagen. Der 62-jährige Fahrer eines LKW beabsichtigte an einem weiteren, parkenden LKW vorbeizufahren. Dabei übersah er den entgegenkommenden LKW eines 31-Jährigen aus Stadtlohn und es kam zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf fuhr der 62 -jährige Mann aus Dissen noch auf den parkenden LKW auf und wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Durch den Aufprall wurde der Fahrer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Er musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Lkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Die entstandenen Sachschäden können noch nicht genau beziffert werden, werden aber auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Gegen 10.45 Uhr waren die Reinigungs- und Aufräumarbeiten abgeschlossen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell