Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Polizeieinsatz an Kasseler Schule nach Drohanruf; alle Personen in Schule aktuell in Sicherheit

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen: Am heutigen Freitagnachmittag ging bei der Heinrich-Schütz-Schule in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Kassel ein Drohanruf ein. Die Kasseler Polizei hat daraufhin sofort den möglichen Gefahrenbereich mit starken Kräften abgesperrt. Die noch in der Schule anwesenden Schülerinnen und Schüler sowie das Personal sind nach derzeitigen Erkenntnissen alle von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht worden. Aktuell dauert der Polizeieinsatz an der Schule an. Aus diesem Grund ist die angrenzende Goethestraße momentan gesperrt. Entsprechende Ermittlungen zum Anrufer und zur Ernsthaftigkeit der Androhung wurden eingeleitet und laufen auf Hochtouren.

Wir berichten nach.

