POL-KS: Unbekannter Randalierer beschädigt 15 geparkte Autos in Mombachstraße und Schöfferhofstraße: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Nord und -Rothenditmold:

Am späten Abend des gestrigen Mittwochs meldeten Anwohner gegen 22:50 Uhr einen Mann, der durch die Mombachstraße ziehen und mutwillig geparkte Autos beschädigen soll. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Randalierer verlief anschließend ohne Erfolg. Dieser war bereits auf der Wolfhager Straße in Richtung "Drei Brücken" geflüchtet, wo sich seine Spur nahe der Engelhardstraße verliert. Allerdings stellten die eingesetzten Polizisten der Reviere Nord und Mitte in der Mombachstraße und Schöfferhofstraße insgesamt 15 beschädigte Fahrzeuge fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging der Täter offenbar wahllos vor, denn es handelt sich um Autos unterschiedlicher Hersteller, an denen in den meisten Fällen die Außenspiegel abgetreten wurden. Zudem warf der Randalierer einen abgestellten E-Scooter auf die Motorhaube eines Renaults und beschädigte die Windschutzscheibe eines VW Golf mit einem Pflasterstein. Der Gesamtsachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Bei dem Täter soll es sich um einen 20 bis 30 Jahre alten, ca. 1,80 Meter großen Mann mit dunklem Vollbart sowie mittellangen, zurückgegelten dunklen Haaren gehandelt haben. Er hatte ein südosteuropäisches Äußeres und trug einen weißen Pullover, eine hellblaue Jeans sowie helle Schuhe, so die Zeugen.

Die weiteren Ermittlungen wegen den Sachbeschädigungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100.

