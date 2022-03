Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrollen durch Polizeirevier Ost: 90 Verkehrsteilnehmer biegen wegen Rückstaus in Dresdener Straße trotz Verbot rechts ab

Kassel (ots)

Lohfelden/ Kassel:

Beamte des Polizeireviers Ost haben am gestrigen Mittwochnachmittag zeitgleich Verkehrskontrollen in Lohfelden und in der Kasseler Unterneustadt zur Steigerung der Verkehrssicherheit durchgeführt.

Bei der Kontrolle auf der K 8 zwischen Lohfelden-Vollmarshausen und -Ochshausen legten die Polizisten besonderes Augenmerk auf zu schnelles Fahren. Mit einem Laserhandmessgerät kontrollierten sie in der Zeit zwischen 14:45 und 17:15 Uhr das Tempo der in Richtung Kassel fahrenden Verkehrsteilnehmer. Von den gemessenen 194 Fahrzeugen hielten sich 16 nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, was Verwarngelder nach sich zog. Der höchste gemessene Wert an dem Nachmittag lag bei 68 km/h.

Im gleichen Zeitraum wurde die andere Kontrolle in der Scharnhorststraße in Kassel durchgeführt, bei der die Polizisten den von der Dresdener Straße aus Richtung Bettenhausen kommenden Verkehr im Blick hatten. Wie die Beamten feststellten, fuhren zahlreiche Verkehrsteilnehmer links an dem Rückstau der Rechtsabbieger von der Dresdener Straße in die Scharnhorststraße vorbei, um dann an der dortigen Ampel verbotswidrig nach rechts in Richtung Fuldabrücke abzubiegen. Dabei missachteten sie jedoch die an der Ampel vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus. Dadurch kam es zu teils gefährlichen Situationen für nachfolgende Verkehrsteilnehmer, die nicht mit dem plötzlichen, verbotswidrigen Abbiegen rechneten. Insgesamt 90 derartige Verstöße, die ein Verwarngeld von jeweils 10 Euro zur Folge haben, sind das Ergebnis der zweieinhalbstündigen Kontrolle. Alle betroffenen Fahrzeugführer wurden in der Scharnhorststraße angehalten und überprüft. Wie die eingesetzten Beamten berichten, begrüßten insbesondere die im Rückstau stehenden Verkehrsteilnehmer die Kontrollaktion ausdrücklich, da sie sich in der Vergangenheit schon häufig über die verbotswidrigen Rechtsabbieger an dieser Stelle geärgert hatten.

