FW-E: Wohnungsbrand in einem fünfgeschossigen Mehrfamilienhaus, drei Personen mit Fluchthauben gerettet - keine Verletzten

Essen- Horst, Bonhoefferweg, 10.03.2022, 14:37 Uhr (ots)

Am heutigen Nachmittag meldeten gleich mehrere Anrufer eine starke Rauchentwicklung aus einem fünfgeschossigen Mehrfamilienhaus in Essen-Horst. Die ersten Kräfte sahen eine Rauchentwicklung aus mehreren Fenstern des obersten Geschosses. Auch der Treppenraum war bereits auf Höhe des Brandgeschosses verraucht. Umgehend wurde eine Menschenrettung mit mehreren Trupps unter Atemschutz eingeleitet. Ersten Aussagen zur Folge, dass sich noch eine Person in der Brandwohnung befindet, bestätigten sich glücklicherweise nicht. Drei Personen wurden mit Fluchthauben über den Treppenraum ins Freie geführt. Aufgrund der gemeldeten Anzahl an Bewohnern (56) im Objekt wurde auch der Leitende Notarzt mitalarmiert. Die Sichtung aller aus dem Gebäude geführten Personen ergab, das niemand verletzt wurde. Der Brand in der Küche konnte schnell lokalisiert und mit einem Strahlrohr gelöscht werden. Im Anschluss wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, drei Rettungswagen, zwei Notarztwagen, dem Leitenden Notarzt sowie der Freiwilligen Feuerwehr Horst-Eiberg für rund zwei Stunden im Einsatz.(CR)

